PayPal boekt meer winst op hogere omzet

Donderdag 19 oktober 2017 22:40 Betaaldienstverlener verhoogt outlook opnieuw.(ABM FN-Dow Jones) PayPal Holdings heeft in het derde kwartaal van 2017 een hogere winst op een gestegen omzet gerealiseerd en de online betaaldienst herhaalde de outlook. Dit bleek donderdag nabeurs uit de kwartaalrapportage van het Amerikaanse concern."PayPal realiseerde één van zijn sterkste kwartalen sinds het bedrijf onafhankelijk is", zei CEO Dan Schulman in een toelichting op de cijfers. "In aanvulling op onze solide financiële prestaties hebben we ook een recordgroei van nieuwe klanten kunnen realiseren."De kwartaalomzet steeg op jaarbasis van 2,67 miljard dollar naar 3,24 miljard dollar en de nettowinst nam met 18 procent toe tot 380 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel nam toe van 0,35 tot 0,46 dollar.Door FactSet geraadpleegde analisten hadden een winst per aandeel van 0,43 dollar en een omzet van 3,18 miljard voorzien.De resultaatsverbetering is te danken aan stijging van het aantal actieve klanten met 8,2 miljoen tot 218 miljoen en het aantal transacties per klant. Het aantal betalingstransacties nam met 26 procent toe tot 1,9 miljard.PayPal verhoogde de bij de rapportage over het tweede kwartaal gemelde outlook, nadat dit bij de vorige rapportage ook al was gebeurd. Het concern verwacht nu de omzet dit jaar met 10 tot 20 procent te verhogen in een bandbreedte van 12,92 miljard tot 12,98 miljard dollar. Voor de verwachting voor de winst per aandeel wordt nu een bandbreedte van 1,34 tot 1,36 dollar aangehouden.Het aandeel noteerde in de handel nabeurs 3,6 procent hoger op 69,67 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 19, 2017 16:40 ET (20:40 GMT)