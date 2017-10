Olieprijs sluit hoger

Vrijdag 20 oktober 2017 20:55 Op weekbasis een pas op de plaats.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten.De handel was volatiel, door de aanstaande expiratie van de november-future van West Texas Intermediate-olie. Hoewel de olieprijzen vrijdag uiteindelijk hoger sloten, werd er op weekbasis een pas op de plaats gemaakt.Handelaren lijken vooralsnog weinig onder de indruk van pogingen van oliekartel OPEC om de oliemarkt in balans te krijgen en zien de potentiële toename van de Amerikaanse schaliegasproductie als een bedreiging. Het aantal actieve boorplatformen daalde evenwel voor de derde week op rij, hetgeen de onrust op de oliemarkt wat temperde.De week startte nochtans goed voor de olieprijzen, die onder meer werden gesteund door de toegenomen spanning in het Midden-Oosten tussen Irakese en Koerdische troepen in de regio Kirkuk. De olieprijzen stegen vier handelsdagen lang, waarna beleggers in de tweede helft van de week wat winst namen.De november-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,33 dollar hoger, of 0,6 procent, op 51,84 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 20, 2017 14:55 ET (18:55 GMT)