Wall Street sluit hoger

Vrijdag 20 oktober 2017 22:20 Amerikaanse senaat keurde begrotingswet goed.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,5 procent tot 2.575,20 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 23.328,63 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 6.629,05 punten.Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verwerkten beleggers vrijdag vooral het nieuws dat de Amerikaanse senaat een budgetvoorstel voor het komende fiscale jaar aannam. Daarmee overwon de Trump-administratie een belangrijke hindernis voor de realisatie van zijn belastinghervormingen.De rally op de aandelenmarkten sinds het aantreden van president Donald Trump wordt gedeeltelijk gedreven door deze verkiezingsbelofte, die wordt beschouwd als een belangrijke stimulans voor de economische groei. "Dit zou de eerste grote hervorming van de regering Trump zijn, na diverse mislukkingen, die de Amerikaanse groei en de aandelenmarkten ondersteunt", aldus analist van Accendo Markets.Nieuwswebsite Politico meldde donderdag verder dat president Trump overweegt gouverneur Jerome Powell te benoemen als opvolger van Yellen. Yellen spreekt vrijdag voor de National Economics Association over de financiële crisis. Loretta Mester van de Federal Reserve in Cleveland neemt vrijdag deel aan een paneldiscussie in New York.Op bedrijfsvlak kreeg vooral General Electric aandacht van de markt, zo merkte Hewson op. Het conglomeraat verdiende in het derde kwartaal aanzienlijk minder dan in het voorgaande jaar, ondanks een sterke groei van de omzet. Het aandeel koerste in de elektronische handel voorbeurs nog 7,0 procent lager, maar sloot uiteindelijk 1,0 procent hoger.Op macro-economisch vlak stonden vrijdag in de Verenigde Staten slechts huizendata over september geagendeerd. De verkoop van bestaande woningen nam ten opzichte van augustus met 0,7 procent toe tot een geannualiseerd aantal van 5,39 miljoen stuks. Er werd door economen gerekend op 5,30 miljoen stuks. Op jaarbasis daalden de bestaande woningverkopen in september evenwel met 1,5 procent.De november-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,33 dollar hoger, of 0,6 procent, op 51,84 dollar. De handel was volatiel door de expiratie van de november-future.De euro/dollar noteerde op 1,1770. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1816 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1852 op de borden. Marktanalist Konstantinos Anthis van ADS Securities merkte op dat handelaren bezorgd zijn over de oplopende spanningen in Spanje en een mogelijke opschorting van de autonomie in Catalonië dit weekeinde, hetgeen de euro onder druk zet. Verder speelde de goedgekeurde begrotingswet in Amerika de greenback in de kaart.BedrijfsnieuwsSchlumberger heeft in het derde kwartaal een hogere winst en omzet geboekt. De dienstverlener voor de olie-industrie daalde ruim twee procent.Procter & Gamble heeft in het op 30 september geëindigde eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer winst op een licht gestegen omzet gerealiseerd. Het aandeel verloor bijna vier procent.ManpowerGroup heeft in het derde kwartaal van 2017 hogere resultaten behaald, waarbij wisselkoersschommelingen een flinke impact hadden. De uitzender steeg licht.Honeywell heeft in het derde kwartaal van 2017 meer winst behaald en boekte een sterke autonome omzetgroei. Honeywell bevestigde de outlook voor het volledige jaar. De koers van Honeywell steeg ruim een procent.Paypal sloot circa 5,5 procent hoger. De online betalingsdienst rapporteerde donderdag nabeurs beter dan verwachte resultaten.Atlassian won bijna vijfentwintig procent. Het cloud-softwarebedrijf rapporteerde donderdag laat beter dan verwachte resultaten. Ook de outlook van het Australische bedrijf overtrof de verwachtingen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 20, 2017 16:20 ET (20:20 GMT)