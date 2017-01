Beursblik: uitschietende Duitse inflatie verandert beeld voor ECB niet

Reageren

Woensdag 4 januari 2017 11:58 Inflatiecijfer eurozone ook licht hoger dan verwacht.(ABM FN-Dow Jones) Het hoger dan verwachte inflatiecijfer uit Duitsland voor december lijkt grotendeels tijdelijk te zijn en zal de visie Europese Centrale Bank op haar monetaire beleid voor de eurozone niet veranderen. Dit zeiden economen van ABN AMRO en Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.Dinsdag bleek dat de Duitse consumentenprijzen in december op jaarbasis met 1,7 procent stegen, van 0,8 procent in de twee voorgaande maanden. Dit was hoger dan de 1,5 procent waar economen op hadden gerekend.Woensdag bleek dat in de hele eurozone de consumentenprijzen in december eveneens fors harder stegen, met 1,1 procent, tegen 0,6 procent in november. Economen rekenden hier op 1,0 procent.Inflatiecijfers worden door de markten nauwlettend in de gaten gehouden, in verband met de monetaire politiek van de ECB. De centrale bank streeft naar een inflatie in de eurozone van minder dan, maar dichtbij 2 procent.Het hoger dan verwachte cijfer uit Duitsland leidde dinsdag tot dalende koersen van obligaties en daarmee oplopende rendementen. Economen Aline Schuiling van ABN AMRO en Bas van Geffen van Rabobank zagen er echter nog niet per se een structurele beweging in.Een belangrijk deel van de inflatiestijging in Duitsland was al verwacht, gezien de verwachte stijgingen van de vaak volatiele prijzen van energie en voeding, met name groentes, zeiden de twee economen.De resterende meevaller in Duitsland was vooral te danken aan een ander volatiel cijfer, namelijk vakantiereizen, of package tours. Dit stuwde het inflatiecijfer met maar liefst 0,3 procentpunt."Dat effect gaat er waarschijnlijk in januari weer uit", zei Schuiling. De econoom acht de kans dan ook "vrij klein" dat de abrupte stijging van de Duitse inflatie een structurele beweging inluidt.Schuiling verwacht dat de trend blijft dat de inflatie in de eurozone heel langzaam aan zal oplopen, zoals de Europese Centrale Bank ook heeft voorspeld. Die kijkt voor zijn monetaire beleid naar het bredere plaatje voor de eurozone, met onder andere hoge werkloosheid in verschillende landen, zei Schuiling. Dit beeld verandert volgens haar voorlopig niet.De centrale bank blijft zeker tot het einde van het jaar obligaties opkopen om de inflatieverwachting te steunen en heeft daarbij volgens Schuiling een tweede reden om dat te doen, namelijk het zorgen voor rust op de markt bij politieke schokken. "Dat hebben we gezien rond het referendum in Italië."Na dat referendum en de Brexit vorig jaar zijn ook in 2017 de politieke risico's vooral neerwaarts gericht, met onder andere verkiezingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland op het programma.Econoom Bas van Geffen van ABN AMRO sloot zich daarbij aan. Ook hij wees de vakantiereizen aan als verantwoordelijk voor het meevallende Duitse inflatiecijfer. Het cijfer kan wel zorgen voor meer tegendruk vanuit Duitsland tegen het opkoopbeleid van de ECB van haviken, "zeker als de stijgende inflatie breder gedragen wordt", aldus de econoom.De ECB hoopt het afbouwen van het opkoopprogramma zo te timen, dat een verkoopgolf op de obligatie- en aandelenmarkten uitblijft, wanneer de monetaire ondersteuning van de koersen wegvalt. Die verkoopgolf zou kunnen uitblijven, of van beperkte omvang kunnen zijn, indien het fundamentele beeld van de economie tegen die tijd sterk genoeg is, zei Van Geffen. "Want als het afbouwen van de monetaire stimulering leidt tot grote verliezen op de financiële markten, is het de vraag wat dit vervolgens weer doet met het economische vertrouwen en de inflatiecijfers."In Frankrijk stegen de consumentenprijzen in december met 0,6 procent op jaarbasis, minder dan de geraamde 0,8 procent groei.Vorige week bleek al dat ook de Spaanse inflatie flink aantrekt, tot 1,5 procent in december op jaarbasis, na een plus van 0,7 procent in zowel november als oktober. In de dertien voorgaande maanden kwam de Spaanse inflatie zelfs niet boven het nulpunt uit.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 04, 2017 05:58 ET (10:58 GMT)