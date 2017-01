Beursblik: ING verwacht lagere groei Nederlandse economie

Vrijdag 6 januari 2017 10:57 Bank mikt op een groei van 1,6 procent in 2017.(ABM FN-Dow Jones) ING verwacht dat de Nederlandse economie in een lager tempo zal groeien dan in 2016. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank.Analist Dimitry Flemming van ING merkte op dat de Nederlandse economie op volle toeren heeft gedraaid, ondanks de stagnerende groei van de wereldhandel en de onzekerheden die de Brexit met zich meebracht. Na een groei van 2 procent in 2015, lijkt de economie op weg naar een iets hogere groei in 2016, aldus Flemming. Daarmee groeit de Nederlandse economie in een sneller tempo dan gemiddeld in de eurozone.Voor dit jaar verwacht ING dat het groeitempo van de economie in Nederland iets vertraagt van 2,2 procent in 2016 naar 1,6 procent in 2017. Exclusief de effecten van het schrikkeljaar kan de groei 1,7 procent zijn, zo verwacht ING. De huizenmarkt blijft daarbij een belangrijke aanjager van de economie, maar zal evenwel ook iets minder hard groeien. Bovendien zal ook de groei van export iets worden afgeremd en valt de maximale gasproductie lager uit.Ondanks het huidige renteklimaat, heeft de Nederlandse economie nog niet zijn volledige potentie bereikt, aldus Flemming, waarbij nog niet alle sectoren herstelden tot de niveaus van voor 2008. Zo daalt de werkloosheid snel, maar de arbeidsmarkt is nog steeds niet waar het kan zijn.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2017 04:57 ET (09:57 GMT)