Beursblik: Theodoor Gilissen Bankiers verlaagt advies ASR

Reageren

Woensdag 1 februari 2017 09:50 Koersdoel blijft 25,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Theodoor Gilissen Bankiers heeft woensdag het advies voor ASR Nederland verlaagd van Aanbevolen naar Niet Aanbevolen met een ongewijzigd koersdoel van 25,00 euro, volgend op de recente koersstijging en een ongunstige uitspraak over een woekerpolis van de verzekeraar.Met de stijging van de koers van 20 euro naar 26 euro sinds begin december deed het aandeel het beter dan de rest van de financiële sector, die in zijn geheel is opgeveerd dankzij de rentestijging in de Verenigde Staten.Analist Joost van Beek denkt dat de vooruitzichten voor de winst en het dividend van ASR inmiddels voldoende in de koers zijn verdisconteerd. Het aandeel steeg nadat een tweede pluk aandelen van Nederlandse Staat op de markt kwam, wat de verhandelbaarheid van het aandeel verbeterde. ASR gebruikte de kans om eigen aandelen in te kopen.Bij de huidige koers van 25,50 euro voorziet de analist een dividendrendement van 4,6 procent in 2016. Van Beek voorziet verder weinig winstgroei door de sterke concurrentie op de Nederlandse verzekeringsmarkt, behalve als de rente sterker dan verwacht zou stijgen.Door een negatief oordeel van klachteninstituut Kifid over een woekerpolis van ASR ziet de marktvorser een groter risico op compensatie van klanten. Hoewel dit een lang slepende zaak is "komt het moment van afronding en afrekening wel dichterbij". De analist merkte op dat van de voorziening van 1,05 miljard euro die ASR voor de woekerpolisaffaire heeft genomen, er eind 2015 na een schikking met diverse partijen nog 160 miljoen euro over is. Van Beek noemt dat gering, gelet op de 260.000 actieve polissen die de verzekeraar toen nog in de boeken had staan.Het aandeel ASR Nederland noteerde woensdag 1,3 procent hoger op 25,77 euro op een groen Damrak.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 01, 2017 03:50 ET (08:50 GMT)