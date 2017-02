Beursblik: RBC Capital Markets verhoogt koersdoel ING Groep licht

Reageren

Vrijdag 3 februari 2017 09:07 Koersdoel naar 14,25 euro.(ABM FN-Dow Jones) RBC Capital Markets heeft vrijdag het koersdoel voor ING Groep verhoogd van 14,00 naar 14,25 euro met een ongewijzigd Outperform advies.De analisten kwamen tot hun koersdoel door een som der delen waardering op basis van de verwachtingen voor 2018. RBC voorziet een vlakke groei voor de divisies, met uitzondering van de activiteiten in Duitsland, waar de Canadese bank rekent op een groei van drie procent.Het aandeel ING Groep sloot donderdag na rapportering van cijfers 0,9 procent hoger op 13,62 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 03, 2017 03:07 ET (08:07 GMT)