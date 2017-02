Beursblik: Amerikaanse banenrapport laat mooie groei zien

Vrijdag 3 februari 2017 15:06 Rabobank vindt loonontwikkeling van januari tegenvallen.(ABM FN-Dow Jones) De groei van het aantal banen van de Verenigde Staten over januari is een mooi cijfer, maar de loonontwikkeling viel tegen. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegenover ABM Financial News in reactie op het arbeidsrapport."Het januari-cijfer is mooi, maar een loonstijging van 0,1 procent valt duidelijk onder de prognose en de groei in december", aldus Marey.Marey stelde aan de hand van het laatste cijfer dat de Federal Reserve geen reden heeft om tot snel handelen over te gaan.De banengroei over januari kwam uit op 227.000 met een werkloosheid van 4,8 procent. De banengroei in december werd met 1.000 opwaarts bijgesteld naar 157.000. De groei over november werd omlaag gebracht van 204.000 naar 164.000.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 03, 2017 09:06 ET (14:06 GMT)