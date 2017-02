Beursblik: Heineken acquisitie in Brazilie positief

Maandag 13 februari 2017 10:17 ING ziet goede toevoeging tegen aantrekkelijke prijs.(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft met de acquisitie van Brasil Kirin Holding een goede slag geslagen tegen een aantrekkelijke overnameprijs. Dat stelde analist Matthias Maenhaut van ING maandag in reactie op de bekendmaking door Heineken van de aankoop in Brazilië.De marktvorser somde daarbij op dat Kirin Brazilië voor Heineken een belangrijke geografische toevoeging biedt, de afhankelijkheid van Femsa in Brazilië vermindert, er kostensynergieën mogelijk zijn, de overnameprijs van 664 miljoen euro aantrekkelijk is en het Nederlandse concern nu de noodzakelijke kritische massa op de grote en snel groeiende Braziliaanse biermarkt geeft.Brazilië is in volumes gemeten de derde markt wereldwijd en in winstgevendheid zelfs de tweede, aldus Maenhaut.Hij tekende daarbij wel aan dat Kirin zich in Brazilië vooral op goedkopere marktsegmenten richt, waar Heineken normaal gesproken vooral op het premium segment focust.ING hanteert op Heineken een Houden advies met een koersdoel van 77,00 euro. Op een groen Dmarak noteerde het aandeel Heineken maandagochtend 0,1 procent hoger op 73,72 euro.