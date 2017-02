Beursblik: resultaten AkzoNobel tegenvallend

Reageren

Woensdag 15 februari 2017 10:29 Deutsche Bank verwacht verlaging winstconsensus.(ABM FN-Dow Jones) kzoNobel heeft met een daling van het operationeel kwartaalresultaat (EBIT) van 12 procent tot 133 miljoen euro ruim onder de verwachtingen gepresteerd. Dit meldde analist Martin Dunwoodie van Deutsche Bank woensdag naar aanleiding van de cijferrapportage van het verf- en chemieconcern.Dunwoodie voorziet vanwege de tegenvallende resultaten een neerwaartse bijstelling van de consensus voor de verwachte winst per aandeel AkzoNobel.De marktvorser merkte daarbij op dat het resultaat weliswaar werd beïnvloed door eenmalige lasten, maar dat het resultaat van het concern ook zonder deze posten 2 procent op jaarbasis lager was uitgekomen. Hij schreef dat met name toe aan de zwakke prestaties van de tak Performance Coatings. Bij de overige twee divisies, Deco en Specialty Chemicals was er sprake van verbetering.Dunwoodie stelde verder dat het ruim 34 procent lagere nettoresultaat van 133 miljoen euro in het vierde kwartaal vooral te wijten was aan lagere operationele resultaten, hogere eenmalige lasten en hogere financieringskosten. Dit kon niet worden gecompenseerd door een lagere belastingdruk.De analist wees verder op de sterk lagere kasstroom van AkzoNobel en de in vergelijking met het derde kwartaal gestegen nettoschuld.In de outlook die AkzoNobel afgaf, bleven de doelstellingen voor de middellange termijn gehandhaafd, maar was er melding van aanhoudende zwakte in de markten voor scheepvaart en de olie- en gasindustrie, aldus Dunwoodie.De analist voorziet groeiden druk op het management van het concern voor wijzigingen in de productportefeuille. Niettemin handhaafde UBS het Koopadvies vanwege de onderwaardering van het aandeel. Het koersdoel is 76,00 euro. Op een groen Damrak noteerde het aandeel woensdag 3,7 procent lager op 62,03 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 15, 2017 04:29 ET (09:29 GMT)