Beursblik: beleggers tasten in het duister bij beursgang moederbedrijf Snapchat

Woensdag 1 maart 2017 11:33 Meer advertentieomzet nodig om huidige waardering te verantwoorden volgens CMC Markets.(ABM FN-Dow Jones) Beleggers zullen moeite hebben Snap Inc op waarde te schatten wanneer de maker van de foto-app Snapchat donderdag naar de beurs gaat. Dit stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets woensdag.Snapchat is vooral populair onder tieners. Hierdoor vrezen analisten dat professionele beleggers het bedrijf niet goed op waarde kunnen schatten, omdat zij de populaire foto-applicatie van de onderneming zelf niet gebruiken of begrijpen. Bovendien rapporteert Snap grote verliezen en besloot de onderneming om geen stemrechten uit te geven.De prijs per aandeel Snap zal donderdag naar verwachting van Hewson rond de 16 tot 18 dollar komen te liggen, in het beste geval volgens de marktanalist goed voor een waardering van 25 miljard dollar. Volgens persbureau Reuters is de emissie al meerdere malen overschreven tegen een prijs dat aan de bovenkant van de bandbreedte zou liggen."Een dergelijke waardering voor een bedrijf dat nooit winst heeft gemaakt is erg hoog", aldus marktanalist Hewson van CMC Markets, die tevens opmerkte dat de verliezen zelfs toenemen. Wel ziet Hewson dat het aantal gebruikers van Snapchat nog steeds groeit, maar dat Snap nog manieren moet zien te vinden om hier echt op te verdienen. "Er is beduidend meer omzet uit advertenties nodig om de huidige waardering te rechtvaardigen", aldus de marktvorser.Volgens Hewson ziet Snap zichzelf het liefst als een camerafabrikant, maar het bedrijf heeft slechts een camera in productie, de Spectacles. Deze camerazonnebril van Snap kost 130 dollar per stuk, terwijl de productiekosten hoger liggen dan dit bedrag, aldus Hewson.Kijkend naar de resultaten maken beleggers volgens Hewson een "sprong in het diepe" wanneer zij investeren in de onderneming. Snap realiseerde in 2015 nog een verlies van 370 miljoen dollar en dat verlies liep zelfs op naar 514 miljoen dollar in 2016. Desondanks steeg de omzet in 2016 wel flink op jaarbasis, van 58,6 miljoen in 2015 naar 404,4 miljoen dollar afgelopen jaar.Een grotere zorg is volgens Hewson dat beleggers geen stemrechten krijgen. "De meeste aandeelhouders zouden graag iets te zeggen willen hebben over de manier waarop het bedrijf opereert en het gebrek aan stemrecht is zorgwekkend", aldus de analist.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 01, 2017 05:33 ET (10:33 GMT)