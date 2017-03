Beursblik: Van Lanschot verdubbelt mogelijk dividend

Woensdag 8 maart 2017 17:08 Jaarcijfers worden donderdag gepubliceerd.(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot zal donderdag naar verwachting een verdubbeling van het dividend bekendmaken, nadat het onderliggende resultaat in 2016 steeg door hogere inkomsten en lagere voorzieningen voor slechte leningen. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten die is ingezien door ABM Financial News.De analisten voorzien gemiddeld een verdubbeling van het dividend van 0,45 euro tot 0,94 euro per aandeel. Gezien de sterke verwachte kernkapitaalratio van 18,2 procent kan Van Lanschot het dividend volgens sommige analisten ook boven 1,00 euro tillen.De analisten rekenen gemiddeld op een nettowinst van 65 miljoen euro in 2016, tegen 43 miljoen euro een jaar eerder, toen het resultaat werd gedrukt door een last van 30 miljoen euro voor de verkoop van slechte vastgoedleningen.Het onderliggende resultaat steeg in de ramingen van 60 miljoen naar 77 miljoen euro.Van Lanschot profiteerde vorig jaar net als andere banken van de aantrekkende Nederlandse economie en kan daardoor waarschijnlijk genomen kredietvoorzieningen terugboeken, waardoor de risicokosten zeer laag kunnen uitvallen.De totale inkomsten dalen door lagere opbrengsten uit effecten, deelnemingen en financiële transacties, terwijl de bedrijfslasten stabiel blijven.De terugkerende inkomsten stijgen wel. Voor de fees en commissies rekenen analisten op een stijging van 240 miljoen naar 246 miljoen euro en bij de rentebaten van 203 miljoen naar 213 miljoen euro.De aandacht gaat verder uit naar de instroom van beheerd vermogen, de marges en de snelheid waarmee de leningenportefeuille die in run-off is geplaatst wordt afgebouwd. Ook zal Van Lanschot naar verwachting voor het eerst de resultaten van zijn online-private bank Evi apart presenteren.Van Lanschot publiceert de jaarcijfers donderdag voorbeurs.Het aandeel noteerde woensdag op een verdeelde beurs 0,3 procent hoger op 20,25 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 08, 2017 11:08 ET (16:08 GMT)