Beursblik: Franse verkiezingen startschot voor vers geld naar Europese aandelen

Zaterdag 22 april 2017 09:53 JP Morgan ziet beleggers afwachten vanwege politieke onzekerheid.(ABM FN) Na de meest onzeker Franse verkiezingen in de geschiedenis zal er flink wat geld richting de Europese aandelenmarkten stromen. Dit verwacht marktanalist Vincent Juvyns van JP Morgan Asset Management, in gesprek met ABM Financial News.Volgens Juvyns zijn er maar liefst vier kandidaten die zondag kans maken om door te gaan naar de tweede ronde. Daarbij is er volgens de analist ook nog eens sprake van een heel grote groep zwevende kiezers, wat het lastig maakt om in te schatten wie de beste winstkansen heeft.De vier hoofdrolspelers bij de verkiezingen zijn Emmanuel Macron, François Fillon, Marine Le Pen en Jean-Luc Mélenchon. De laatste twee zijn volgens Juvyns de populisten in het rijtje en "de facto extreme kandidaten".Van deze vier zullen de twee kandidaten met de meeste stemmen doorgaan naar een beslissende twee ronde, want de verwachting is niet dan één van de kandidaten in staat is om meer dan de helft van de stemmen binnen te halen.In slechts één scenario ziet de marktanalist van JP Morgan een risico, terwijl de andere scenario's "tamelijk positief" zijn. Zolang of Macron of Fillon maar doorgaat naar de tweede ronde, zal de markt zich niet al te druk maken. "In een tweede ronde is de gematigde kandidaat meestal de winnaar", zo zei Juvyns.Mocht echter blijken dat Le Pen en Mélenchon de meeste stemmen weten te winnen, dan zal de markt negatief reageren denkt Juvyns. Beide kandidaten gelden als een risico voor de Franse economie.Ook willen Le Pen en Mélenchon, die zich op het politieke spectrum aan de uiteindes bewegen, dat Frankrijk de Europese Unie verlaat. Juvyns denkt evenwel dat ook als één van deze twee kandidaten de verkiezingen wint, dat een uittreden uit de EU niet heel realistisch is. "In Frankrijk is er nog altijd grote steun voor Europa", aldus de marktanalist, die aangaf dat het politiek nog een heel karwei voor Le Pen of Mélenchon wordt om ook echt te komen tot een uittreding.Aantrekkelijk EuropaMomenteel staat Europa er volgens Juvyns er goed voor. De macro-economische cijfers zijn prima en dit geldt ook de bedrijfsresultaten, aldus de marktanalist. Toch vertaalt dit zich nog niet in een toestroom van kapitaal naar de Europese aandelenmarkten."Beleggers staan aan de zijlijn vanwege de politieke onzekerheid", meent Juvyns, die er op wijst dat ook JP Morgan een neutrale houding heeft ten aanzien van Europa.Echter, zodra de Franse onzekerheid van tafel is, denkt Juvyns dat er vers geld naar Europa zal stromen. "Ik verwacht een goede tweede jaarhelft [op de Europese beurzen]."En niet alleen de beurzen zullen profiteren, ook de euro zal sterker worden denkt de analist van de Amerikaanse zakenbank.ECBJuvyns verwacht dat bij een afnemende (politieke) onzekerheid en een voortzetting van de economische trends dat de Europese Centrale Bank "langzaam maar zeker" zal gaan verkrappen.Dit jaar zal de ECB nog we maandelijks voor 60 miljard euro aan obligaties blijven opkopen, denkt de analist, maar de centrale bank zal vermoedelijk wel aan de slag gaan met de rente. Momenteel is er een negatieve depositorente, maar nu het deflatierisico er eigenlijk niet meer is, kan de rente omhoog.Kritiek dat de ECB mogelijk te lang wacht om te verkrappen, deelt Juvyns niet. De inflatie is volgens de analist nog te laag, de werkloosheid te hoog en "Europa heeft nog geen hogere rente nodig".Door: ABM Financial News.pers@abmfn.beRedactie: +32(0)78 486 481Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 22, 2017 03:53 ET (07:53 GMT)