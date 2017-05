Beursblik: groei private banen Amerika verrast niet

Woensdag 3 mei 2017 14:54 Cijfer past volgens Rabobank bij beeld van lichte afkoeling Amerikaanse banenmarkt.(ABM FN-Dow Jones) De groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector over april is geen verrassing. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News."Het cijfer, dat duidelijk onder 200.000 uitkomt past wel bij de trend dat de Amerikaanse arbeidsmarkt wat aan het afkoelen is", aldus Marey."Dit cijfer valt overigens goed te combineren met de deelindicator voor de ISM-inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstensector die de werkgelegenheid in die sector weergeeft", zei Marey.De ISM-index komt vandaag om 16.00 uur naar buiten. Vrijdag volgt om 14.30 uur het volledige banenrapport van de Verenigde Staten over april.Automatic Data Processing maakte bekend dat het aantal banen in de niet-agrarische private sector in april toenam met 277.000 tegen 255.000 in maart, een neerwaartse bijstelling met 8.000. Er was voor april gerekend op een groei van 175.000 banen.De euro noteerde woensdag op 1,0916 dollar, een daling van 0,1 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 03, 2017 08:54 ET (12:54 GMT)