Beursblik: Beter Bed resultaat licht lager op gestegen omzet

Donderdag 11 mei 2017 11:52 KBC Securities voorziet lichte verbetering in Duitsland.(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed Holding zal vrijdag voorbeurs een licht lager resultaat op een gestegen kwartaalomzet rapporteren. Dat verwacht analist Wim Hoste van KBC Securites.De marktvorser voorziet ten opzichte van de eerste drie maanden van 2016 een 7,4 procent hogere omzet van 114,8 miljoen euro, waarvan 5,4 procent als gevolg van het gestegen aantal winkels en 2 procent door de groei van de identieke omzet in vergelijkbare winkels.Hoste merkte daarbij op dat het concern zelf heeft aangegeven in de eerste helft van het jaar een lichte verbetering van de omzet in zijn grootste markt Duitsland te verwachten als gevolg van een nieuw internetplatform, gemoderniseerde winkels en producten en een nieuwe promotie- en reclamestrategie.Hoste denkt dat als gevolg van investeringen en kosteninflatie het resultaat voor rente en belastingen (EBIT) op jaarbasis licht zal zijn gedaald van 10,1 miljoen naar 9,8 miljoen euro.KBC Securities houdt op Beter Bed Holding een koopadvies met een koersdoel van 22,00 euro. Op een groene AScX-index noteerde het aandeel Beter Bed donderdag 0,7 procent lager op 16,33 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 11, 2017 05:52 ET (09:52 GMT)