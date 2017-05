Beursblik: S&P verlaagt kredietwaardigheid NN Group

Reageren

Donderdag 11 mei 2017 13:27 Kredietbeoordelaar is minder optimistisch over risicobeheersing.(ABM FN-Dow Jones) Standard & Poor's heeft zijn ratings voor NN Group verlaagd, omdat de overname van Delta Lloyd voor 2,3 miljard euro, die hoofdzakelijk met contanten wordt betaald, de kapitaalbuffers de komende twee jaar zal verzwakken, en omdat de kwaliteit van de risicobeheersing onder de overname kan lijden.De rating voor de langetermijnkredietwaardigheid wordt verlaagd van A-min naar BBB-plus. De ratings voor de werkmaatschappijen van Delta Lloyd blijven A-min, gezien hun strategische belang voor NN Group. Het negatieve vooruitzicht verbetert hier naar stabiel.Ook voor de Nederlandse dochtervennootschappen NN Re en NN Bank wordt de rating verlaagd, maar deze blijven op respectievelijk A en A-min staan.S&P verwacht dat NN na de overname de komende twee jaar zijn kapitaalbuffer weer zal opbouwen, door winst in te houden.Ook het risicoprofiel zal op het vereiste peil blijven voor een A-rating en de integratie van Delta Lloyd zal soepel verlopen, verwachten de analisten.De uitzonderlijk sterke bufferniveaus van voor de overname zullen voor het eind van 2019 echter niet meer terugkeren, denken de analisten.Wel wordt het fusiebedrijf in Nederland en België flexibeler om zich aan de zware concurrentie aan te passen. De balans tussen leven en schade verbetert en de concurrentie in Nederland zal afnemen door de fusie. Internationaal gezien wordt de diversiteit juist minder door de overname, die het Nederlandse aandeel in de activiteiten laat toenemen.Omdat NN geen risicogevoelige maatstaf hanteert voor de toewijzing van kapitaal aan beleggingscategorieën - asset allocation - beoordeelt S&P het strategische risicomanagement van NN niet langer als sterk, maar als neutraal.Het ontbreken van zo'n instrument maakt het volgens S&P lastig voor NN Group om risico- en rendementsoverwegingen consistent toe passen bij de integratie van Delta Lloyd.Op een groen Damrak noteerde het aandeel NN Group 0,4 procent lager.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 11, 2017 07:27 ET (11:27 GMT)