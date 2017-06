Beursblik: ECB handhaaft monetair beleid hoogstwaarschijnlijk

Woensdag 7 juni 2017 14:34 Mogelijke verlaging inflatieramingen kan leiden tot verlenging QE.(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank komt donderdag met zijn rentebesluit, waarin geen wijzigingen worden verwacht.Uitgaande van een pas op de plaats, blijft de belangrijkste rente staan op 0,00 procent en de depositorente op 0,40 procent negatief. Het maandelijkse opkoopprogramma voor obligaties wordt vermoedelijk gehandhaafd op 60 miljard euro tot zeker eind december.Belangrijker dan het rentebesluit zijn dan ook de nieuwe economische ramingen en de toelichting door voorzitter Mario Draghi in zijn persconferentie."Wij verwachten dat de ECB zal aangeven dat monetaire verruiming niet langer noodzakelijk is", schreven economen van ABN AMRO eerder in een voorbeschouwing, doelend op een mogelijke aanpassing van de forward guidance voor het rentebeleid van de centrale bank."Het is in principe mogelijk dat de ECB hier niet toe overgaat en dat ze blijft aangeven dat de economie (nog) niet zonder monetaire verruiming kan. In dat geval kan het beleggerssentiment ten aanzien van de euro omslaan naar negatief", aldus de marktvorsers.Dat de euro onder druk komt door zinspelingen op een langere kwantitatieve verruiming bleek woensdagmiddag, toen een conceptverwachting voor de inflatie van de ECB uitlekte. Persbureau Bloomberg zag die in en meldde dat de centrale bank zijn inflatieverwachtingen voor 2017, 2018 en 2019 donderdag waarschijnlijk neerwaarts bijstelt op basis van de lagere energieprijzen.In maart ging de ECB qua inflatieontwikkeling nog uit van een stijging van de consumentenprijzen in de eurozone met achtereenvolgens 1,7 procent, 1,6 procent en 1,7 procent voor dit jaar en de twee jaren erna. Deze ramingen uit begin maart waren juist opwaartse bijstellingen. Daarvoor rekende de ECB voor dit jaar nog op een prijsstijging van 1,3 procent en 1,5 procent voor 2018. Draghi sprak in maart dan ook van een "significante" opwaartse bijstelling.Volgens Bloomberg worden de ramingen uit maart nu weer neerwaarts bijgesteld naar 1,5 procent voor alle jaren."Als dit waar is, dan ondersteunt dit de noodzaak voor een monetair beleid dat zeer accommoderend blijft", concludeerde marktanalist Craig Erlam van Oanda.Wat betreft de toekomst en een mogelijke hint dat de ECB wat concreter wordt over het moment dat een begin wordt gemaakt met het terugschroeven van de stimuleringsmaatregelen, liet Draghi vorige week nog doorschemeren dat er voorlopig nog voldoende reden is om vast te houden aan het beleid van kwantitatieve verruiming.De inflatieontwikkeling geeft daar zeker reden toe, volgens economen van Investec. In mei stegen de consumentenprijzen in de eurozone met 1,4 procent op jaarbasis, na een inflatie van 1,9 procent in april. De ECB streeft naar een prijsstabiliteit van rond de, maar net onder 2 procent. De kerninflatie zakte onder het procent in mei.Volgens de economen van Investec is de loonontwikkeling voor de ECB cruciaal als het gaat om het bepalen van de middellange termijn outlook voor de inflatie. "De meest recente cijfers tonen een gematigde loongroei die onder het lange termijn gemiddelde blijft", aldus de marktvorsers, die verwachten dat de loonontwikkeling geleidelijk aan verbetert.De markt verwacht zeker een kleine opwaartse bijstelling van de groeiverwachtingen voor de komende jaren. "Hiermee erkent de ECB dat de risico's voor de groei zijn verschoven van neerwaarts naar vrijwel helemaal in balans", aldus econoom Marco Valli van UniCredit.Het rentebesluit van de ECB wordt donderdagmiddag om kwart voor twee bekendgemaakt vanuit de Estse hoofdstad Tallinn, waarna voorzitter Mario Draghi om half drie aan zijn toelichting begint.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 07, 2017 08:34 ET (12:34 GMT)