Beursblik: Philips fors hoger na geruchten

Maandag 19 juni 2017 10:20 Volgens Theodoor Gilissen begrijpelijk dat beleggers het zat zijn.(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Philips noteerde maandag 5,5 procent hoger, nadat dagblad The Times op basis van anonieme bronnen meldde dat het Amerikaanse hedgefund Third Point een miljardenbelang zou willen opbouwen in de Nederlandse onderneming om het management onder druk te zetten.Zonder te willen speculeren over het waarheidsgehalte van het gerucht, past dit in de trend dat activistische beleggers nadrukkelijker hun stempel proberen te drukken, zoals recent bij Akzo Nobel gebeurde, zeggen analisten bij Theodoor Gilissen Bankiers. Third Point heeft ook een poging gedaan bij DSM, maar dat is mislukt.Analist Jos Versteeg van Gilissen zegt zich wel te kunnen voorstellen dat aandeelhouders van Philips het zat zijn, omdat er bij het technologiebedrijf te weinig gebeurt om de resultaten te verbeteren. De doelstellingen die het bedrijf recent heeft afgegeven, stelden teleur volgens de analist. "Dat kan veel beter."Ook na het afstoten van Philips Lighting blijft het concern volgens de analist "een vrij onlogisch geheel", met bijvoorbeeld een onderdeel dat scanners maakt, wat helemaal niet past bij de medische apparatuur waar Philips nu op focust. Een verdere opdeling van het concern is volgens Versteeg dan ook een optie.Theodoor Gilissen Bankiers heeft een Niet Aanbevolen advies op Philips.Het aandeel noteerde maandag 5,1 procent hoger op 33,48 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 19, 2017 04:20 ET (08:20 GMT)