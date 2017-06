Beursblik: overdreven koersdaling Ahold Delhaize

Maandag 19 juni 2017 10:25 KBC Securities vindt Ahold Delhaize sterk genoeg.(ABM FN-Dow Jones) De koersval van Ahold Delhaize vorige week in reactie op de toegenomen concurrentie in de Verenigde Staten na onder andere een grote overname door Amazon.com, is overdreven. Dit stelde analist Alan Vandenberghe van KBC Securities maandag.Enkele dagen terug werd bekend dat Amazon de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods Market wil kopen. De deal heeft een waarde van 13,7 miljard dollar. Dit leidde tot zorgen over de toenemende concurrentie in de Verenigde Staten. De analist is evenwel van mening dat Ahold Delhaize zich prima staande kan houden in de uitdagende Amerikaanse markt, waar de onderneming twee derde van zijn omzet realiseert.Met de overname krijgt Amazon een specialist in gezonde voeding in handen, maar volgens analist Vandenberghe zijn de plannen van de internetreus met Whole Foods momenteel nog niet bekend. Amazon is evenwel een serieuze speler met diepe zakken, die in staat is om de sector in Amerika op te schudden. Een eventuele impact zal volgens de analist echter pas op de middellange termijn merkbaar zijn.Vandenberghe denkt dat de overlap tussen de activiteiten van Whole Foods en Ahold Delhaize in het noordoosten van Amerika vrij beperkt is. Ook merkte de marktvorsers op dat Whole Foods meer een niche speler is dan Ahold Delhaize, en een kleiner assortiment biedt.Zorgen over een toenemende concurrentie werden versterkt door uitbreidingsplannen van Lidl in het oosten van Amerika. Ook een winstwaarschuwing van Kroger woog op het sentiment. Hierover zei KBC Securities dat Lidl geen sterke staat van dienst heeft in Amerika, terwijl de problemen bij Kroger meer bedrijfsspecifiek lijken te zijn.Op een groende beurs noteerde het aandeel Ahold Delhaize maandag 0,4 procent hoger. KBC Securities heeft een koopaanbeveling op het aandeel met een koersdoel van 25,00 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 19, 2017 04:25 ET (08:25 GMT)