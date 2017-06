Beursblik: deconsolidatie staalkabelfabriek kost Bekaert minder winst dan verwacht

Donderdag 22 juni 2017 09:37 Waardering conform verwachting KBC.(ABM FN) De opbrengst en winstgevendheid van de Braziliaanse staalkabelfabriek van Bekaert zit aan de onderkant van de verwachtingen van KBC Securities. Dit stelde het analistenhuis donderdag nadat Bekaert financiële details gaf bij de verkoop van een meerderheidsbelang aan ArcelorMittal.Bekaert en ArcelorMittal brachten het voormalige volledige dochterbedrijf van Bekaert in Sumaré onder in hun Braziliaanse samenwerkingsverband BMB. In de transactie met ArcelorMittal, die al in april werd aangekondigd, behoudt Bekaert een belang van 44,5 procent.De fabriek in Sumaré realiseerde in de eerste helft van 2017 een omzet van circa 40 miljoen euro en een nettowinst van 5,5 miljoen euro, wat 4 procent is van de aangepaste nettowinst van Bekaert in 2016.De EBIT-marge komt naar schatting van analist David Vagman uit iets boven de 10 procent, waar hij zelf was uitgegaan van een marge rond vijftien procent. Die tegenvallende winstgevendheid betekent dat Bekaert met zijn verwachting van een vergelijkbaar terugkerend EBIT- bedrijfsresultaat in 2017 nog voorzichtiger was dan KBC al dacht, omdat deze behoudende verwachting deels gerechtvaardigd werd door de deconsolidatie van Sumaré.Anderzijds lag de bedongen prijs iets boven de waardering van Bekaert als geheel, afgaand op de koerswinstverhoudingen, zoals de analist al had voorzien.KBC heeft een Accumuleren advies op Bekaert met een koersdoel van 50,00 euro.Het aandeel noteerde donderdag 1,2 procent lager op 44,10 euro op een rode beurs.Door: ABM Financial News.pers@abmfn.beRedactie: +32(0)78 486 481Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 22, 2017 03:37 ET (07:37 GMT)