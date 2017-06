Beursblik: herstel staalmarkten blijft nog uit

Reageren

Vrijdag 23 juni 2017 09:34 China blijft stempel drukken volgens ABN AMRO.(ABM FN-Dow Jones) Vanwege een overvloed aan aanbod laat een herstel in de staalsector op zich wachten. Dit bleek vrijdag uit een rapport van senior sector econoom Casper Burgering van ABN AMRO.De druk op de prijzen die nodig zijn om staal te maken, vooral ijzererts en cokeskolen, is volgens Burgering momenteel de grootste sinds de start van het jaar. In beide markten overtreft het aanbod ruimschoots de vraag, waardoor de prijzen onder druk staan. Dit is slecht nieuws voor staalbedrijf ArcelorMittal, dat tevens één van de grootste producenten van ijzererts is ter wereld.In China is er voldoende ijzererts om aan de binnenlandse vraag te voldoen. "En met het rustige zomerseizoen in aantocht, is het meest waarschijnlijke scenario dat de vraag naar ijzererts zwak zal blijven", zei Burgering.Ondanks de dalende prijzen voor de grondstoffen is de druk op de staalprijzen "aanzienlijk minder" volgens de bank, waardoor de marges voor staalfabrikanten zijn verbeterd.NikkelDe druk op de nikkelprijs is momenteel ook groot, volgens ABN AMRO met name vanwege het politieke klimaat in Indonesië en de Filipijnen. Beide landen hebben grote nikkelertsvoorraden. Nikkel is een essentiële grondstof voor de productie van roestvast staal en nikkelprijzen worden doorberekend in verkoopprijzen door fabrikanten zoals Aperam. Wanneer de nikkelprijs daalt, wachten klanten met het plaatsen van orders in de hoop op verdere dalingen.Langere termijn staalprijzenVoor de langere termijn voorziet Burgering een opwaartse prijstrend. Hierbij baseert de econoom zich op de balans tussen vraag en aanbod, al merkt hij op dat meerdere factoren een rol spelen zoals conjuncturele trends in de markten van China, Europa en Amerika en voorradenniveaus. Wat betreft de voorraden verwacht Burgering dat deze zullen afnemen en daarmee steun zullen bieden aan de prijsontwikkeling.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 23, 2017 03:34 ET (07:34 GMT)