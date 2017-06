Beursblik: JPMorgan positief over overnameprooi Spectranetics van Philips

Woensdag 28 juni 2017 08:54 Aanhoudende groei voorzien door zakenbank.(ABM FN-Dow Jones) Spectranetics, de overnameprooi van Philips, is volgens JPMorgan Cazenove het jaar 2017 "solide" begonnen. Dit schreven de analisten van de Amerikaanse zakenbank nadat de Amerikaanse producent en verkoper van microtechnologie voor hart- en vaataandoeningen in april met cijfers kwam.Volgens de analisten wist Spectranetics met het eerste kwartaal van dit jaar al zeven kwartalen op rij de verwachtingen te overtreffen, met een omzetstijging tot net geen 70 miljoen dollar. Wel viel het verlies van ruim 15 miljoen dollar wat hoger uit dan waarin de markt op werd gerekend, ondanks dat de brutomarge wel hoger was dan verwacht."Bemoedigend", noemde JPMorgan de kwartaalupdate van Spectranetics, ook omdat de autonome groei op kwartaalbasis opliep van 10,4 naar 11,2 procent. De zakenbank voorziet dat Spectranetics de omzetgroei in de toekomst verder weet te versnellen, mede dankzij de lancering van Stellarex in de tweede helft van dit jaar. De analisten mikken op een omzet voor Stellarex, een platform voor de behandeling van perifeer arterieel vaatlijden, van 8,5 miljoen dollar dit jaar.De overname door Philips, van 38,50 dollar per aandeel, is onderhevig aan goedkeuring van toezichthouders, wordt vermoedelijk in het derde kwartaal van 2017 afgerond en draagt vanaf 2018 bij aan de aangepaste winst per aandeel van Philips.Het aandeel Philips sloot dinsdag op een rood Damrak 0,8 procent lager op 32,54 euro. In New York daalde het aandeel Spectranetics dinsdag 1,3 procent op 30,40 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 28, 2017 02:54 ET (06:54 GMT)