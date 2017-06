Beursupdate: AEX op Wall Street

Woensdag 28 juni 2017 22:30 Galapagos grootste stijger.(ABM FN-Dow Jones) Op Wall Street zijn woensdag zes van de negen AEX-genoteerde fondsen ten opzichte van het slot in Amsterdam hoger gesloten.Aegon (0,31%)ArcelorMittal (-0,12%)ASML (0,52%)Galapagos (1,07%)ING Groep (0,43%)Philips (0,02%)RELX (0,22%)Royal Dutch Shell (-0,44%)Unilever (-0,20%)Euro/dollar: 1,1385Op basis van de bovenstaande koersuitslagen zou de AEX index, die sloot op 516,39 punten, zijn geëindigd op 516,30 punten.