Beursblik: Amerikaanse economie blijft gestaag banen creeren

Vrijdag 7 juli 2017 15:20 Loongroei valt tegen.(ABM FN-Dow Jones) Uit het maandelijkse banenrapport bleek dat de Amerikaanse economie blijft groeien, maar de loongroei viel tegen. Dit zei marktanalist Stefan Koopman van Rabobank in een eerste reactie tegen ABM Financial News.In juni zijn er 222.000 nieuwe banen bij gekomen, terwijl er was gerekend op ongeveer 179.000 banen. "Bovendien waren er positieve revisies over de voorgaande maanden. Dit laat zien dat de Amerikaanse economie gestaag blijft groeien en dat er veel ruimte op de arbeidsmarkt is", zei Koopman.De groei van 138.000 banen in mei werd opwaarts bijgesteld tot 152.000. Voor april ging het cijfer van 211.000 omlaag naar 207.000.Loongroei blijft achterMinder positief was volgens Koopman dat de loongroei achterblijft. Het gemiddelde uurloon steeg met 0,04 dollar tot 26,25 dollar. "Dat valt wat tegen, al is het wel binnen de lijn van onze verwachtingen. Amerika heeft net als in de rest van de wereld last van een lage productiviteitsgroei. Bedrijven hebben daarom geen reden om meer loon te betalen. De groei van de economie moet doorzetten voordat de lonen omhoog gaan", stelde de marktanalist.Yields op Amerikaanse Treasury's gingen omlaag in reactie op het rapport, terwijl de dollar licht verzwakte tegenover de euro. Voor verschijning van de cijfers noteerde het valutapaar op 1,1410 en daarna op circa 1,1425.Het feit dat de lonen niet hard groeien geeft volgens Koopman de duiven binnen de Federal Reserve meer ammunitie om een afwachtende houding aan te nemen met het verhogen van de rente. "De inflatie zal niet zo snel oplopen", zei Koopman. De verwachting van de markt voor nog een renteverhoging dit jaar is iets gedaald. Voor het rapport was dit 55 procent en daarna 52 procent. Er wordt algemeen verwacht dat als de rente omhoog gaat, dit in december zal gebeuren en niet in september.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 07, 2017 09:20 ET (13:20 GMT)