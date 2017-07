Beursblik: hogere looneisen onverstandig

Zaterdag 8 juli 2017 13:53 ING noemt huidige loonontwikkeling passend.(ABM FN-Dow Jones) Het is nog te vroeg voor vakbonden om hogere looneisen te stellen. Dit bleek uit onderzoek van het ING Economisch Bureau."Wij constateren dat de loongroei nu in lijn is met de ontwikkeling van de economie", aldus hoofdeconoom Marieke Blom van ING Nederland."Pas als de arbeidsmarkt echt krap wordt, verwachten we dat vakbonden hogere looneisen kunnen stellen. Te snelle loonstijging kan bovendien schadelijke effecten hebben", voegde Blom daaraan toe.ING verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met circa 2,5 procent groeit. De lonen stijgen met ongeveer 2 procent. Dit laatste is voor bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau onvoldoende.De arbeidsmarkt is momenteel nog "vrij ruim" en de verborgen werkloosheid is relatief hoog, concludeerde ING echter. De bedrijfswinsten zijn weliswaar hersteld sinds de crisis, maar van een piek in de winstgevendheid is volgens de economen van de bank geen sprake. "Vooral kleine bedrijven zitten krap bij kas."Kortom de lonen ontwikkelen zich volgens ING op een manier die past bij de conjunctuur.Een te snelle loonstijging kan zelfs schadelijk zijn voor de economie. "Voor het nog herstellende mkb kunnen hoge lonen een gevoelige klap zijn waardoor het uitbreidingen en investeringen uitstelt. Bedrijven die wel uitbreiden, kiezen er mogelijk sneller voor om zzp'ers in te huren, te automatiseren, of meer uit te besteden in het buitenland.""Pas als de arbeidsmarkt echt krap wordt, verwachten we dat vakbonden hogere looneisen kunnen stellen. Tot die tijd is het logisch dat juist het creëren van extra werkgelegenheid prioriteit heeft", aldus Blom.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 08, 2017 07:53 ET (11:53 GMT)