Beursblik: Goldman Sachs rekent op goed cijferseizoen

Reageren

Maandag 10 juli 2017 13:17 Verrassing zal evenwel minder sterk zijn dan in eerste kwartaal.(ABM FN) De winst van bedrijven uit de S&P 500 zullen in het tweede kwartaal 7 procent hoger zijn uitgekomen dan in dezelfde periode in 2016. Dit is de analistenconsensus voorafgaand aan het cijferseizoen.Daarmee ligt de winstgroei volgens de analisten van de Amerikaanse zakenbank op circa de helft van dat in het eerste kwartaal.Een verrassing is echter in de maak, volgens de marktvorsers. Dankzij de bovengemiddelde economische groei en onverwachte meevallers denkt Goldman Sachs dat de echte resultaten hoger zullen uitvallen dan de huidige analistentaxaties. De meevaller van 6 procent die in het eerste kwartaal werd behaald, zal echter niet worden geëvenaard, denken de analisten.Een belangrijk deel van de winstgroei afgelopen kwartaal was te danken aan de energiesector. Exclusief deze bedrijven zou de winstgroei volgens de zakenbank slechts 4 procent hebben bedragen. De grootste bijdrage aan de winstgroei was echter te danken aan de financials, met 6 procent, en Info Tech, dat een bijdrage leverde van 10 procent.De echte aftrap van het cijferseizoen is volgens Goldman Sachs aanstaande vrijdag, als vier grote banken de boeken openen. Onder meer Citigroup en Wells Fargo geven dat kwartaalcijfers vrij.Door: ABM Financial News.pers@abmfn.beRedactie: +32(0)78 486 481Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 10, 2017 07:17 ET (11:17 GMT)