Beursblik: speech Draghi anti-climax

Reageren

Zaterdag 26 augustus 2017 09:23 ING noemt 7 september grote dag voor ECB.(ABM FN-Dow Jones) De speech die voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale Bank vrijdagavond in het Amerikaanse Jackson Hole gaf, was een anti-climax. Dit stelden economen van ING.Hoewel er in de markt rekening werd gehouden met vuurwerk van Draghi, liet de centraal bankier zich in Wyoming niet verleiden tot uitspraken over tapering of het huidige monetaire beleid, aldus economen Carsten Brzeski en Bert Colijn."De markten zullen nu uitkijken naar monetaire vergadering op 7 september", aldus ING, dat denkt dat de druk op de ECB om zijn plannen te ontvouwen hoe het denkt het ruime monetaire beleid af te bouwen, steeds groter wordt.Volgens Brzeski en Colijn kan de markt waarschijnlijk wel toe met minder stimuleringen, terwijl de ECB ook steeds minder opties overhoudt om nog te stimuleren. De vraag is hoe dit aan de markt moet worden gecommuniceerd zonder dat dit tot paniek leidt, aldus ING.De economen wezen er op dat de laatste optredens van Draghi er duidelijk op wijzen dat de ECB de weg aan het vrij maken is om te starten met het terugbrengen van QE. Hoe en wanneer is echter de vraag.De speech van Draghi vrijdagavond bevestigde louter dat als de ECB al een plan heeft, het niet bereid is dit te delen met de markt, althans niet op dit moment, aldus Brzeski en Colijn."Draghi kwam naar Jackson Hole om een speech te geven dat niet over het monetaire beleid zou gaan, en dat is wat hij deed", zo concludeerden de economen. "Zie dit niet als een dovish signaal, maar alleen als een signaal dat 7 september de grote dag zal zijn", menen Brzeski en Colijn.De twee economen noemden het wegnemen van het risico op deflatie, het sterke economische herstel en het schaarse aanbod van obligaties de belangrijkste argumenten voor de ECB om QE af te bouwen. Wel waarschuwde ING dat de ECB voorzichtig en geleidelijk zal moeten optreden.Brzeski en Colijn denken dat de centrale bank er het beste voor zou kunnen kiezen om de opkopen van obligaties van 60 miljard euro per maand terug te te brengen naar 30 miljard euro per januari 2018 en dan voor een periode van tenminste zes maanden. Daarbij zou de ECB de lijst met potentieel op te kopen obligaties kunnen uitbreiden, voegde ING toe, wat ook in lijn zou zijn met wat naar voren kwam uit de notulen van de laatste monetaire vergadering van de ECB.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 26, 2017 03:23 ET (07:23 GMT)