Beursblik: erg zwak Amerikaans banenrapport

Vrijdag 1 september 2017 15:03 Rabobank ziet geen lichtpuntjes.(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse banenrapport was vrijdag een flinke tegenvaller. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News."Heel slecht. Er is feitelijk geen lichtpuntje in te ontdekken", vatte Marey het rapport samen.De groei van 156.000 banen bleef achter op de 179.000 banen die waren voorzien. "Ook als rekening wordt gehouden met weereffecten dan kom je daar nog niet aan", concludeerde de analist.Verder werd de groei in juli en juni met in totaal 41.000 banen neerwaarts bijgesteld en steeg het werkloosheidspercentage naar 4,4 procent. "Ook de loongroei viel tegen", voegde Marey toe.Direct na het rapport daalde de verwachting van economen dat de Federal Reserve in december dit jaar de rente nog eens verhoogt "met enkele procentpunten" naar iets meer dan 30 procent, aldus Marey.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 01, 2017 09:03 ET (13:03 GMT)