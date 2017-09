Beursblik: ECB bouwt QE langzamer af

Reageren

Donderdag 14 september 2017 16:11 ABN AMRO ziet eindpunt nu in september 2018.(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank gaat zijn opkoopprogramma van staatsleningen volgend jaar nog steeds afbouwen, maar trager dan eerder voorspeld, vanwege zorgen over de sterke euro, terwijl de inflatie laag blijft. Dat stelden economen van ABN AMRO donderdag in een rapport.ABN AMRO voorspelt dat de ECB vanaf begin volgend jaar het inkoopprogramma zal halveren tot 30 miljard euro per maand, van de huidige 60 miljard euro. In september 2018 zal de centrale bank helemaal stoppen met aandelen inkopen, denken de economen.Eerder werd nog verwacht dat de centrale bank zijn opkoopprogramma in zes maanden, dus rond juni 2018, zou hebben afgebouwd zou afbouwen, waarna een eerste rentestap zou volgen in september.Het doel van de ECB is nu om te communiceren dat de inkopen in september 2018 eindigen, maar dat renteverhogingen vervolgens nog een tijdje op zich zullen laten wachten. Het belangrijkste is om de monetaire stimulering af te bouwen zonder dat de financiële condities krapper worden, volgens ABN AMRO.Economische groei eurozone iets sterkerIntussen stelde de bank zijn groeiramingen voor de eurozone opwaarts bij, van 2,1 naar 2,3 procent voor dit jaar en van 1,8 naar 2,2 procent voor 2018. Aantrekkende investeringen van bedrijven in vaste activa en een verder stijgende consumptie zullen zorgen voor meer binnenlandse vraag, voorspellen de economen.Daarbij komt dat ABN AMRO geen vertraging van de wereldeconomie meer voorziet in de komende kwartalen, waardoor de exportgroei beter op peil blijft.Deze factoren zouden moeten opwegen tegen de negatieve druk op de export van de recent duurder geworden euro-munt.Hoewel de werkloosheid blijft afnemen, verwacht ABN AMRO dat de inflatie laag blijft, op 1,3 procent in 2018, omdat het nog wel even zal duren voor de arbeidsmarkt krap genoeg is om de lonen te laten stijgen.Fed pas volgend jaar weer in actieABN AMRO voorspelt verder dat de Fed zijn rente dit jaar niet meer verhoogt en pas in maart volgend jaar in actie komt. Ook in de VS blijft de inflatiedruk laag, denkt econoom Nick Kounis, die rekent op twee renteverhogingen met 25 basispunten door de Fed in 2018.De euro stijgt volgens ABN AMRO verder, tot 1,20 dollar eind dit jaar en zelfs 1,30 dollar per eind 2018, door het wegvallen van de monetaire stimulering door de ECB, voorspelt valutaspecialist Georgette Boele.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 14, 2017 10:11 ET (14:11 GMT)