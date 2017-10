BinckBank boekt meer winst op minder transacties

Maandag 23 oktober 2017 08:14 Onlinebroker meldt sterke klantengroei bij Binck Forward.(ABM FN-Dow Jones) BinckBank heeft in het derde kwartaal meer winst geboekt dan in het tweede kwartaal dankzij een eenmalige belastingbate, terwijl het aantal transacties lager uitviel dan verwacht na een kwartaal met weinig handel. Dit maakte de onlinebroker maandag voorbeurs bekend.De aangepaste winst toerekenbaar aan aandeelhouders steeg van 7,3 miljoen euro in het tweede kwartaal naar 9,0 miljoen euro afgelopen kwartaal, dankzij een eenmalige belastingbate van 2,4 miljoen euro. Per aandeel steeg de aangepaste winst van 0,11 euro tot 0,13 euro.Het aantal transacties daalde in het derde kwartaal echter verder tot 1,71 miljoen euro, wat 4 procent minder was dan de 1,79 miljoen in het kwartaal daarvoor. Twee door ABM geraadpleegde analisten rekenden gemiddeld op een kleinere daling tot 1,74 miljoen.De inkomsten uit fees en commissies waren in het derde kwartaal met 23,5 miljoen euro 5 procent lager dan het tweede kwartaal. De analisten rekenden hier op een vlak niveau van 24,7 miljoen euro. De rentebaten stegen met 2 procent naar 7,6 miljoen, wat iets beter was dan verwacht.Over de eerste drie kwartalen heeft BinckBank zijn operationele inkomsten met 3 procent laten stijgen, meldde het bedrijf hoewel het aantal transacties 3 procent is gedaald. De kosten over deze periode stegen met 6 procent, door strengere regelgeving en investeringen in de transformatie van de onlinebroker.BinckBank, dat bezig is nieuwe inkomstenbronnen aan te boren nu de vermogensbeheerdienst Alex steeds verder krimpt, meldde een sterke groei van nieuwe klanten voor de online vermogensbeheerdienst Binck Forward. Aantallen werden daarbij niet gegeven.Analisten zijn benieuwd naar de verdienpotentie van de nieuwe initiatieven. Andere nieuwe producten zijn Binck Pensioen en sinds eind vorige maand Binck Comfort, voor vermogens vanaf 10.000 euro.Eerder op de ochtend meldde BinckBank zijn softwarebedrijf Able te hebben verkocht aan Topicus Finance voor een niet nader benoemd bedrag. De verkoop levert BinckBank een boekwinst op van 0,03 euro per aandeel in het vierde kwartaal.