KLM sluit akkoord met piloten en cabinepersoneel over pensioenen

Maandag 23 oktober 2017 08:24 Impact op eigen vermogen van 311 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) KLM heeft nieuwe pensioenafspraken gemaakt met piloten en cabinepersoneel. Dit maakte de luchtvaartmaatschappij maandag voorbeurs bekend.Nadat de luchtvaartmaatschappij in 2015 al de pensioenleeftijd verhoogde, kondigde KLM maandag aan extra afspraken te willen maken met betrekking tot de pensioenafspraken met piloten. Dit zal voor KLM onder meer leiden tot een eenmalige bijdrage aan het pensioenfonds van 194 miljoen euro, hetgeen over enkele jaren wordt verspreid.Ook bereikte KLM een akkoord met het cabinepersoneel om hun pensioenregeling om te zetten in een collectief toegezegde bijdrageregeling, hetgeen een impact zal hebben op het eigen vermogen van Air France-KLM van 311 miljoen euro.De afspraken zullen bijdragen aan het terugbrengen van de volatiliteit van jaarlijkse pensioenbetalingen en zal de balans van Air France-KLM in de kaart spelen, aldus de luchtvaartmaatschappij.Het aandeel Air France-KLM sloot vrijdag 0,8 procent hoger op 12,98 euro.