Nikkei hoger na verkiezingswinst Abe

Maandag 23 oktober 2017 08:15

TOKIO (ANP) - De Japanse effectenbeurs is maandag met een stevige winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. De verkiezingsoverwinning van de Japanse premier Shinzo Abe zorgde voor optimisme dat het huidige stimulerings- en hervormingsbeleid, ook wel 'Abenomics' genaamd, zal worden voortgezet.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 1,1 procent in de plus op 21.696,65 punten. De Japanse hoofdindex boekte daarmee de vijftiende winstbeurt op rij. Dat is de langste winstreeks ooit. Een verzwakking van de Japanse yen zorgde voor stevige koerswinsten onder de exportbedrijven. Ook de financiële bedrijven waren in trek bij beleggers.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent in de min en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,2 procent lager. De Kospi in Seoul bleef vrijwel onveranderd. In Thailand en Nieuw-Zeeland waren de beurzen gesloten vanwege nationale feestdagen.