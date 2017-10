Star Wars doet speelgoedmaker Hasbro goed

Maandag 23 oktober 2017 14:16

PAWTUCKET (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse speelgoedmaker Hasbro kan tevreden terugkijken op het derde kwartaal. Het bedrijf werd daarin mede vooruitgeholpen door de verkoop van speelgoed dat is gelieerd aan de nieuwe Star Wars-film, The Last Jedi, die vanaf december in de bioscopen te zien zal zijn.

Waar Star Wars zorgden voor een opleving van de resultaten, droogden onder meer de verkopen van speelgoed rond de vorig jaar gelanceerde film Trolls langzamerhand wat op. Daartegenover stonden weer de extra verkopen van speelgoed na de première van de My Little Pony-film eerder deze maand.

Verder boekte Hasbro goede resultaten met de verkoop van spelletjes, waaronder bordspel Monopoly. Ook Nerf-pijltjesgeweren en Transformers-speelgoed bleken onverminderd populair.

De omzet van Hasbro steeg in de periode met bijna 7 procent tot 1,8 miljard dollar. De winst kwam uit op bijna 266 miljoen dollar. Dit betekende een stijging van 3 procent op jaarbasis. Ook was de winst hoger dan kenners in doorsnee hadden voorzien.