Core Laboratories overtreft eigen verwachtingen

Dinsdag 24 oktober 2017 08:36 Bedrijf ondervond gevolgen van orkanen.(ABM FN-Dow Jones) Core Laboratories heeft in het derde kwartaal de gevolgen ondervonden van orkanen in Amerika maar presteerde beter dan het bedrijf zelf had verwacht. Dit maakte de oliedienstverlener maandag bekend.Core Laboratories verlaagde in september zijn verwachtingen voor het kwartaal, vanwege de 'significante schade' van de orkanen Harvey, Irma en Maria.De omzet steeg ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016 evenwel met krap 16 procent tot 166,2 miljoen dollar. Het bedrijfsresultaat nam op jaarbasis met bijna 28 procent toe tot 27,5 miljoen dollar. Onder aan de streep steeg de nettowinst met een kwart tot 21,1 miljoen dollar. De winst per aandeel was 0,48 dollar.Core Laboratories zei in september te rekenen op een omzet van circa 161 miljoen dollar. Eerder ging het bedrijf uit van 165,5 miljoen tot 170,0 miljoen dollar. De winst per aandeel zou volgens de onderneming uitkomen op 0,44 dollar.OutlookVoor het vierde kwartaal rekent de oliedienstverlener op een omzet van circa 171,5 miljoen dollar. Het bedrijfsresultaat zal naar verwachting 32,8 miljoen dollar bedragen en de winst per aandeel 0,58 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 24, 2017 02:36 ET (06:36 GMT)