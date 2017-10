Fans steken 2,5 miljoen in fietsmerk VanMoof

Dinsdag 24 oktober 2017 09:50

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse producent van stadsfietsen VanMoof heeft via crowdfunding een bedrag opgehaald van 2,5 miljoen euro. Meer dan duizend beleggers hebben geïnvesteerd in het bedrijf, dat daarbij voorrang gaf aan mensen die al op een van zijn fietsen rondrijden. Eerder deze maand stak durfinvesteerder Slingshot al 4 miljoen euro in VanMoof.

De opbrengst van de crowdfundingactie heeft volgens oprichter Taco Carlier de verwachtingen ver overtroffen. ,,Door het vertrouwen van Slingshot en alle fans die geïnvesteerd hebben, kunnen we de volgende stap naar internationale groei waarmaken'', zei hij. VanMoof wil het geld gebruiken om de productie te verhogen, onderzoek te doen naar nieuwe technologie en wereldwijd eigen winkels te openen.