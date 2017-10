Randstad en Flow Traders zakken op Damrak

Dinsdag 24 oktober 2017 09:51

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag rustig aan de handel begonnen. Ook de andere Europese effectenmarkten openden zonder grote koersuitslagen. De beurshandel werd opnieuw gedomineerd door de bedrijfsresultaten. Op het Damrak werden Randstad en Flow Traders lager gezet na publicatie van de kwartaalberichten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na opening van de markt 0,1 procent hoger op 546,21 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 836,25 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent, die in Londen zakte 0,1 procent.

Randstad daalde 3,9 procent in de AEX. De uitzender zette in het afgelopen kwartaal een hogere omzet in de boeken. De nettowinst viel wel lager uit, onder meer doordat het bedrijf flink investeert in het vorig jaar overgenomen Monster in de VS. In de MidKap verloor beursintermediair Flow Traders 3,3 procent na een halvering van de winst in het afgelopen kwartaal.