250 banen weg bij offshorebedrijf Heerema

Dinsdag 24 oktober 2017 17:36

LEIDEN (ANP) - Offshorebedrijf Heerema schrapt 250 banen bij het onderdeel Heerema Marine Contractors (HMC). Het gaat om tweehonderd kantoorbanen waarvan het merendeel op het hoofdkantoor in Leiden. Daarnaast vervallen vijftig banen op de vloot. Gedwongen ontslagen worden daarbij niet uitgesloten.

In totaal werken er zo'n 1500 mensen bij HMC. Daarvan heeft twee derde een kantoorbaan en werkt de rest op de vloot.

Het is de bedoeling dat de komende maanden een akkoord wordt bereikt met de ondernemingsraad en de vakbonden over de reorganisatie. Die moet dan in de eerste helft van volgend jaar zijn beslag krijgen. Een woordvoerder verwacht dat het personeel in januari duidelijkheid krijgt over zijn baan.

Kraanschepen in de verkoop

Heerema schrapt niet alleen banen, maar doet ook een van de vier kraanschepen in de verkoop. De ontslagen bij het vlootpersoneel zijn niet alleen de bemanning van dat schip, de Balder, maar worden over de gehele vloot verdeeld.

De reorganisatie is volgens het bedrijf nodig vanwege de aanhoudende lage olieprijs. Daardoor wordt door oliebedrijven weinig geïnvesteerd.

Heerema Marine Contractors plaatst olie- en gasinstallaties. Bij zusterbedrijf Heerema Fabrication Group, dat dergelijke installaties bouwt, werd eind vorig jaar al een forse reorganisatie aangekondigd. ,,Het is de bedoeling dat de organisatie nu zodanig is afgeslankt en ingericht om van verbeteringen in de markt te kunnen profiteren'', aldus de woordvoerder.