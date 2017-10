Overname Opel geeft omzet PSA een impuls

Woensdag 25 oktober 2017 08:34

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse automaker PSA heeft het afgelopen kwartaal bijna een derde meer omzet in de boeken gezet. Het bedrijf achter de merken Peugeot, Citroën en DS werd daarbij vooruit geholpen door de recente overname van Opel en Vauxhall.

De omzet in het derde kwartaal steeg op jaarbasis met circa 3,6 miljard euro tot 15 miljard euro. De overname van Opel droeg daar 2,8 miljard euro aan bij.

De Fransen namen in augustus de Europese activiteiten (Opel en Vauxhall) van General Motors over. Op jaarbasis is Opel grofweg goed voor de verkoop van 1,2 miljoen auto's.

Volgende maand zal PSA de plannen die het heeft met de merken uit de doeken doen, waarbij een aanzienlijke kostenreductie voor de hand ligt. Eerder werd al bekend dat bij de voormalige GM-divisie in Engeland honderden banen zullen verdwijnen.