Update: Heineken verkoopt meer bier

Woensdag 25 oktober 2017 08:52 Volume hoger dan verwacht.(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in het derde kwartaal van 2017 meer bier verkocht dan analisten hadden verwacht. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalupdate van de Amsterdamse brouwer.CEO Jean-François van Boxmeer sprak van een "solide" prestatie in het afgelopen kwartaal, "met een versnelling van de autonome groei in Azië/Pacific, het Midden-Oosten en Oost-Europa".Autonoom lag de volumegroei op 2,5 procent, terwijl analisten rekenden op een autonome groei van 2,4 procent. Vooral in Azië deed de brouwer het goed met een autonome groei van 12,2 procent, maar dat was wel minder dan de 15,1 procent een jaar geleden. Verder was er autonome groei in alle regio's, met uitzondering van West-Europa, waar autonoom een krimp van 2,8 procent plaatsvond.De verkoop van het merk Heineken zat ook in de lift. In het derde kwartaal groeide het volume met 3,4 procent, waaraan vooral Brazilië, Zuid-Afrika, Rusland en Mexico bijdroegen.Het totale geconsolideerde biervolume groeide met 11,1 procent in het afgelopen kwartaal tot 60,0 miljoen hectoliter, waar analisten 58,1 miljoen hectoliter hadden voorzien.Outlook ongewijzigdHet bierconcern uit Amsterdam hield vast aan de bij de halfjaarcijfers uitgesproken verwachting voor heel 2017 van verdere groei van autonome omzet en winst, ondanks een negatief valuta-effect dat vergelijkbaar is met 2016.De operationele marge zal zich, onvoorziene omstandigheden daargelaten, ontwikkelen in lijn met de doelstelling voor de middellange termijn met een jaarlijkse verbetering van circa 40 basispunten.Het aandeel Heineken sloot dinsdag op een lager Damrak een vol procent lager op 84,97 euro.Update: om informatie toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 25, 2017 02:52 ET (06:52 GMT)