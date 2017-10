Beursblik: Goldman Sachs verhoogt koersdoel ArcelorMittal

Woensdag 25 oktober 2017 08:51 Koersdoel naar 29,50 euro.(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 27,00 naar 29,50 euro bij een ongewijzigd koopadvies.Het staalbedrijf maakt op 10 november de resultaten over het derde kwartaal bekend. Analisten van Goldman Sachs rekenen op een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 1,86 miljard dollar. De outlook voor het vierde kwartaal zou volgens de Amerikaanse zakenbank positief moeten zijn.De marktvorsers stelden dat ArcelorMittal mogelijk opmerkingen zal maken over de spreads, een mogelijke dividenduitkering en grote wijzigingen in de komende jaren voor de kasstroomvereisten.Het aandeel ArcelorMittal sloot dinsdag 0,6 procent hoger op 25,82 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 25, 2017 02:51 ET (06:51 GMT)