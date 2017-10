Beursblik: NIBC verhoogt koersdoel Wessanen

Woensdag 25 oktober 2017 10:16 Koersdoel omhoog naar 14,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) NIBC heeft woensdag het koersdoel voor Wessanen verhoogd van 11,40 naar 14,00 euro bij handhaving van het Houden advies.Analist John David Roeg merkte op dat Wessanen de eigen merken ziet groeien met bovengemiddelde percentages in vergelijking tot de sector, waarbij ook de EBIT-marges geleidelijk groeien.De marktvorser meldde in zijn rapport verder dat acquisities regelmatig zorgen voor extra groei. Hij tekende daarbij echter aan dat de juiste deals sluiten wel eens moeilijker kan worden, nu grote marktpartijen als Unilever zich ook op de Europese markt voor organische voedingsproducenten begeven. In de Verenigde Staten is dat al veel langer het geval, aldus Roeg.Hoewel de analist positief is over de prestaties en outlook van Wessanen, vindt hij het aandeel erg stevig gewaardeerd. Vandaar de handhaving van het advies. Roeg merkte daarbij op dat het wellicht nog enig geduld vraagt om een goed instapmoment te vinden.Op een overwegend groen Damrak noteerde het aandeel Wessanen woensdagochtend 0,1 procent lager op 16,21 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 25, 2017 04:16 ET (08:16 GMT)