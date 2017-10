Suikervrije drankjes doen Coca-Cola goed

Woensdag 25 oktober 2017 14:24

ATLANTA (ANP/BLOOMBERG) - Coca-Cola profiteert van zijn poging om meer suikervrije drankjes aan te bieden. De omzet van de frisdrankgigant daalde minder hard dan verwacht in het derde kwartaal, onder meer door de lancering van de vernieuwde Coke Zero in de Verenigde Staten. Het bedrijf wil dit jaar van nog ongeveer 500 frisdranken het recept aanpassen. De winst ging omhoog, onder meer dankzij hogere prijzen.

De omzet ging op eigen kracht met 3 procent omhoog. Coca-Cola maakte echter opnieuw veel kosten voor het herstructureren van de bottelactiviteiten die bij franchisenemers worden ondergebracht. Het bedrijf wil van het bottelen af, omdat de marges daarop te laag zijn.

Inclusief de kosten voor de reorganisatie kwam de omzet uit op 9 miljard dollar, 15 procent lager dan vorig jaar maar meer dan waar analisten op hadden gerekend. De nettowinst groeide naar 1,45 miljard dollar, tegen 1,05 miljard dollar in 2016. Coca-Cola herhaalde de verwachtingen voor heel 2017.