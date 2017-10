Boeing optimistischer na recordproductie

Woensdag 25 oktober 2017 14:26

CHICAGO (ANP) - Boeing is iets positiever gestemd over de winst die het dit jaar verwacht te halen. De Amerikaanse vliegtuigmaker voelt zich gesteund door het recordaantal vliegtuigen dat de afgelopen drie maanden uit de fabrieken rolde. In het derde kwartaal werden alleen al 202 commerciële toestellen afgeleverd.

Boeing was in de periode goed voor een omzet van 24,3 miljard euro. Dat betekende een stijging met 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst viel met bijna 1,9 miljard dollar wel lager uit dan een jaar eerder, toen onder de streep 2,3 miljard dollar resteerde. De daling kwam volledig op het conto van een fors bedrag dat aan inkomstenbelasting moest worden afgedragen.

De komende tijd lijkt Boeing zich geen zorgen te hoeven maken over opdrachten. Op de plank ligt nog voor een bedrag van 474 miljard dollar aan werk, waaronder 5700 commerciële toestellen die goed zijn voor 412 miljard dollar. De defensietak haalde de afgelopen maanden voor 6 miljard dollar aan opdrachten binnen.