Update: VastNed Retail Belgium behaalt meer winst

Woensdag 25 oktober 2017 19:09 Huurinkomsten gestegen in eerste negen maanden 2017.(ABM FN) VastNed Retail Belgium heeft in de eerste negen maanden van 2017 een hoger nettoresultaat geboekt. Dit bleek dinsdag uit een update van het vastgoedbedrijf.VastNed Retail Belgium boekte in de eerste negen maanden van 2017 een nettoresultaat van 28,0 miljoen euro, tegenover 15 miljoen euro een jaar eerder.Het financieel resultaat bedroeg in de eerste negen maanden van dit jaar 1,3 miljoen euro negatief, in vergelijking tot 2,0 miljoen euro negatief in dezelfde periode een jaar eerder.De huurinkomsten stegen van 13,8 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2016 naar 14,2 miljoen euro de afgelopen negen maanden, terwijl de vastgoedkosten stegen van 1,3 miljoen naar 1,4 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2017. De stijging van de huurbaten is met name het resultaat van de verwerving van drie core city assets in de binnenstad van Antwerpen en door nieuwe verhuren die in de loop van 2016 werden afgesloten.De bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille bedroeg eind september dit jaar 99 procent, tegenover 98 procent eind 2016. De bezettingsgraad van de core city assets steeg zelfs van 99 procent eind 2016 naar 100 procent eind september 2017.Het vastgoedfonds is van plan over het boekjaar 2017 een dividend per aandeel uit te keren van 2,42 euro tot 2,47 euro. Over vorig jaar keerde VastNed Retail Belgium een dividend uit van 2,45 euro per aandeel. Op basis van de slotkoers op 30 september 2017 biedt het dividendplan voor dit jaar een bruto dividendrendement van circa 5,4 procent.Het aandeel VastNed Retail Belgium sloot woensdag op een rode beurs 0,4 procent lager 46,80 euro.Update: om dividendplan toe te voegen.Door: ABM Financial News.pers@abmfn.beRedactie: +32(0)78 486 481Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 25, 2017 13:09 ET (17:09 GMT)