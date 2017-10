Alychlo blijft aandelen SnowWorld bijkopen

Woensdag 25 oktober 2017 19:19 Aanvraag tot goedkeuring bod voor 21 december.(ABM FN-Dow Jones) Alychlo heeft op 25 oktober 682 aandelen SnowWorld gekocht tegen een prijs van 9,50 euro per stuk. Dit maakte het investeringsvehikel van de Belgische miljardair Marc Coucke woensdag nabeurs bekend.Door deze aankoop steeg het belang van Alychlo in de Nederlandse uitbater van overdekte skihallen fractioneel, naar 64,59 procent.Alychlo heeft een openbaar bod uitstaan op alle aandelen SnowWorld tegen 9,50 euro per stuk. Hiertoe was het investeringsvehikel verplicht nadat het meer dan 30 procent van de aandelen SnowWorld in bezit kreeg.Tevens meldde Alychlo woensdag dat het uiterlijk 20 december dit jaar een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht zal indienen bij de Autoriteit Financiële Markten.Het aandeel SnowWorld sloot woensdag nipt hoger op 9,53 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 25, 2017 13:19 ET (17:19 GMT)