Curetis start FDA-studie voor Unyverro IJI Cartridge

Maandag 23 oktober 2017 15:58 Patiëntmonsters verzameld voor tweede Amerikaanse Unyvero productstudie.(ABM FN-Dow Jones) Curetis heeft de patiëntmonsters verzameld voor een FDA-studie voor zijn Unyverro IJI Cartridge, een methode om invasieve gewrichtsinfectie op te sporen. Dit meldde het biotechbedrijf maandag.De Cartridge wordt een Amerikaanse versie van de CE IVD marked Unyvero ITI Cartridge, die reeds in Europa en andere delen van de wereld wordt verkocht.De studie is het tweede FDA-onderzoek voor de toepassing van Unyverro. Curetis doet in de Verenigde Staten reeds onderzoek naar het gebruik van zijn Unyvero diagnostische platform en de bijbehorende module voor de diagnose van infecties van de lagere luchtwegen. De goedkeuring voor dit product wordt eind 2017 verwacht.Het aandeel Curetis noteerde op een groen Damrak 2,8 procent hoger op 5,09 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 23, 2017 09:58 ET (13:58 GMT)