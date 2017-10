Winst AT&T voldoet aan verwachtingen

Dinsdag 24 oktober 2017 23:38 Groei mobiele klanten valt mee.(ABM FN-Dow Jones) De winst AT&T in het derde kwartaal voldeed aan de verwachtingen, hoewel de omzet iets achterbleef, maar daar stond een verrassend sterke groei van mobiele klanten tegenover. Dat bleek dinsdag bij de publicatie van de cijfers van het Amerikaanse bedrijf.Het aandeel verloor in de handel nabeurs 1,5 procent.De nettowinst kwam uit op 3 miljard dollar, of 49 cent per aandeel, op een omzet van 39,7 miljard dollar.Aangepast voor amortisatie, fusiekosten en andere effecten bedroeg de winst per aandeel 74 dollarcent. Dat kwam overeen met de gemiddelde analistenverwachting voor de aangepaste winst. Volgens cijfers van FactSet rekenden de analisten gemiddeld op een iets hogere omzet van 40,1 miljard dollar, nadat deze een jaar eerder 40,9 miljard dollar bedroeg.Het bedrijf kreeg er in het kwartaal per saldo 3 miljoen mobiele klanten bij, wat fors meer was dan de 1,8 miljoen waar op was gerekend door de markt.Eerder deze maand liet AT&T al weten dat de omzet en winst in het derde kwartaal lager zou uitvallen door orkanen en de aardbeving in Mexico, en dat het aantal abonnees voor kabeltelevisie nog steeds met duizenden aan het dalen was.