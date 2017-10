Futures wijzen op licht lagere opening Wall Street

Woensdag 25 oktober 2017 13:08 Macrocijfers en bedrijfsrapportages op de agenda.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,1 procent in het rood.Op de Amerikaanse macro-economische agenda staan woensdag de wekelijkse olievoorraden en verkopen van nieuwe woningen en orders voor duurzame goederen in september.Marktanalist Ron van der Does van IG meldde woensdag te verwachten dat de voorraden ruwe olie vorige week met 2,5 miljoen vaten zijn gedaald. Voor de nieuwe woningverkopen in september voorziet hij een toename met 555.000 huizen en voor de orders voor duurzame goederen verwacht hij een stijging van 1,0 procent.Olie noteerde woensdag in het rood. Een december-future West Texas Intermediate daalde 0,5 procent tot 52,22 dollar, terwijl een december-future Brent 0,3 procent goedkoper werd op 58,16 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1769. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1758 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1770 op de borden.BedrijfsnieuwsVisa heeft in het afgelopen kwartaal een flink hogere omzet en winst geboekt, bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van de Amerikaanse creditcardmaatschappij over het vierde kwartaal van het lopende gebroken boekjaar, dat eindigde op 30 september. De omzet van Visa steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis met van 4,26 miljard naar 4,86 miljard dollar. De operationele winst dikte aan van 2,63 miljard naar 3,21 miljard dollar, wat zich onder aan de streep vertaalde in een groei van de nettowinst van 1,93 miljard naar 2,14 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,91 dollar, flink meer dan de 0,79 dollar een jaar geleden. Visa liet zich positief uit over het nieuwe boekjaar. De creditcardmaatschappij rekent op een hoge enkelcijferige omzetgroei, inclusief de gevolgen van positieve wisselkoerseffecten met 0,5 tot 1,0 procentpunt en een operationele marge van 65 procent of meer. In de handel voorbeurs noteerde het aandeel Visa 1,5 procent hoger.De winst van AT&T in het derde kwartaal voldeed aan de verwachtingen, hoewel de omzet iets achterbleef, maar daar stond een verrassend sterke groei van mobiele klanten tegenover. Dat bleek dinsdag nabeurs bij de publicatie van de cijfers van het Amerikaanse bedrijf. De nettowinst kwam uit op 3 miljard dollar, of 49 cent per aandeel, op een omzet van 39,7 miljard dollar. Het aandeel verloor in de handel voorbeurs 1,3 procent.Texas Instruments noteerde in de elektronische handel voorbeurs 0,2 procent hoger. Het concern heeft in het derde kwartaal meer winst en omzet geboekt dan verwacht, bleek dinsdag nabeurs uit de rapportage van de Amerikaanse chipfabrikant. De nettowinst steeg van 1,02 miljard naar 1,29 miljard dollar, of van 98 cent naar 1,26 dollar per aandeel. De omzet steeg van 3,68 miljard naar 4,12 miljard dollar. Analisten waren vooraf uitgegaan van 3,91 miljard dollar omzet en een winst per aandeel van 1,12 dollar. Texas Instruments rekent voor het vierde kwartaal op een omzet van 3,57 miljard tot 3,87 miljard dollar, wat een winst van 1,01 dollar tot 1,15 dollar per aandeel zou moeten opleveren.Advanced Micro Devices noteerde in de handel voorbeurs 1,1 procent hoger. Het concern heeft in het derde kwartaal het verlies van een jaar eerder weten om te buigen in winst, maar de Amerikaanse chipfabrikant stelde de markt toch teleur. AMD boekte een nettowinst van 71 miljoen dollar, of 7 cent per aandeel, nadat een jaar eerder nog een verlies van 406 miljoen dollar werd geleden. De omzet steeg van 1,31 miljard naar 1,64 miljard. Analisten rekenden vooraf op een winst van 8 cent per aandeel op een omzet van 1,51 miljard dollar, volgens gegevens van FactSet. AMD rekent voor het vierde kwartaal op een 12 procent tot 18 procent lagere omzet dan in het derde kwartaal, wat zou neerkomen op 1,34 miljard tot 1,44 miljard dollar.Woensdag voorbeurs zullen Coca-Cola en Boeing nog hun kwartaalcijfers rapporteren.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500-index eindigde dinsdag 0,1 procent hoger op 2.569,21 punten, de Dow Jones-index won 0,7 procent en sloot op een nieuw record van 23.441,76 punten. De Nasdaq Composite sloot 0,2 procent hoger op 6.598,43 punten.