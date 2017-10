Recordkwartaal voor beursbedrijf Nasdaq

Woensdag 25 oktober 2017 13:18 Valutamarkten zorgden voor rugwind.(ABM FN) Beursbedrijf Nasdaq OMX heeft in het derde kwartaal een recordomzet geboekt. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers die de beursuitbater publiceerde.CEO Adena Friedman schreef de toegenomen resultaten toe aan de strategische keuzes van de onderneming.De omzet steeg op jaarbasis met 4 procent van 585 miljoen naar 607 miljoen dollar. Operationeel leverde dit een winst op van 264 miljoen dollar, tegen 233 miljoen vorig jaar.De nettowinst kwam uit op 171 miljoen dollar. De winststijging was deels te verklaren door autonome groei maar ook wisselkoerseffecten speelden Nasdaq in de kaart.Verder meldde Nasdaq dat het dit jaar verwacht wat meer kosten te maken dan aanvankelijk voorzien, voornamelijk als gevolg van de overnames van eVestment en Sybenetix.