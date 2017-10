Boeing stelt winstverwachting opwaarts bij

Woensdag 25 oktober 2017 14:34 In derde kwartaal wel winstdruk.(ABM FN-Dow Jones) Boeing heeft in het derde kwartaal van 2017 een licht hogere omzet geboekt en stelde, ondanks een sterk lagere winst afgelopen kwartaal, de winstraming voor heel dit jaar opwaarts bij. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalrapportage van de Amerikaanse vliegtuigbouwer.De kwartaalomzet steeg met 2 procent naar 24,3 miljard dollar. Het operationeel resultaat steeg zelfs met 18 procent naar 2,7 miljard dollar, maar onder meer als gevolg van een sterk gestegen belastingdruk daalde de nettowinst met 19 procent tot minder dan 1,9 miljard dollar, De winst per aandeel was met 3,06 dollar 15 procent lager dan de 3,60 dollar een jaar geleden."Ons team werkt in alle drie segmenten met een focus op zowel productiviteit als groei en dat heeft Boeing in staat gesteld om solide kwartaalresultaten te realiseren, de kasstroom te laten groeien en de outlook voor 2017 te verhogen", zei CEO Dennis Muilenburg in een toelichting op de cijfers.De divisie Commercial Airplanes zag de omzet met 1 procent dalen tot nipt onder de 15 miljard dollar, maar het operationeel resultaat sterk verbeteren van 1,3 naar 1,5 miljard dollar. De divisie heeft een ordervoorraad van 412 miljard dollar voor bijna 5.700 vliegtuigen.Bij Defense , Space & Security nam de omzet met 5 procent af tot 5,5 miljard dollar en daalde het operationeel resultaat met 1 procent tot 559 miljoen dollar.OutlookBoeing schroefde de verwachtingen voor de winst per aandeel voor het lopende jaar op. Eerder werd uitgegaan van een winst van 11,10 tot 11,30 dollar per aandeel en nu is dat 11,20 tot 11,40 dollar. Het concern uit Chicago voorziet een operationele kasstroom van circa 12,5 miljard dollar, 0,25 miljard dollar meer dan een jaar eerder.De omzetverwachting met een bandbreedte van 90,5 miljard tot 92,5 miljard dollar werd niet gewijzigd.In de elektronische handel voorbeurs daalde het aandeel Boeing 0,3 procent.